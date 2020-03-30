عاصفة ترابية تجتاح هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تصدر بيانا مهما

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
حذرت الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن البلاد تتعرض لعاصفة ترابية ورياح محملة بالرمال على السواحل الشمالية الغربية خلال الساعات المقبلة، وتصل الرياح حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الإثنين في بيان مهم، موضحة المناطق التي ستشهد رياح محملة بالأتربة، حيث ستشهد البلاد تقلبات جوية وارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 5 درجات، تستمر حتى نهاية الأسبوعن وتسجل القاهرة 29 درجة.

وأكدت الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد.

وقالت الأرصاد الجوية إن الطقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 15 29
شبين الكوم 15 29
طنطا 14 28
دمنهور 14 27
الإسكندرية 14 29
بلطيم 14 29
مطروح 15 29
السلوم 15 31
سيوة 13 32
بورسعيد 14 28
دمياط 14 29
الزقازيق 15 29
الإسماعيلية 14 31
السويس 14 30
العريش 13 28
رفح 13 27
رأس سدر 15 28
نخل 10 27
نويبع 18 28
طابا 17 27
كاترين 10 26
الطور 18 25
شرم الشيخ 18 29
الغردقة 18 29
مرسى علم 17 27
الفيوم 16 29
بنى سويف 14 30
المنيا 14 30
أسيوط 15 31
سوهاج 15 32
قنا 16 32
الأقصر 15 32
أسوان 18 32
أبو سمبل 18 31
الوادي الجديد 13 32
شلاتين 16 30
أبو رماد 17 27
حلايب 19 28
رأس حدربة 17 27

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