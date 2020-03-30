"هبة مجدي:"من كل محنة تأتي منحة"

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة هبة مجدي، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة:"من كل محنه تأتي منحه".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"أي السكر ده يا قمر" واضاف آخر"شعرك روعة أي الجمال ده"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمر اقسم بالله من اكتر الممثليين اللي بحبهم جدًا فعلًا".

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل "الأخ الكبير"، الذي عرض مؤخرصا على احدى القنوات الفضائية، وتدور أحداثة في إطار الأثارة والتشويق، وشارك في بطولته الفنانة أيتن عامر ومحمد رجب ومحمود حجازي.

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