الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

بدأت أكاديمية العلوم الروسية، اليوم الاثنين، في ابتكار ثلاثة لقاحات واعدة مضادة لفيروس كورونا، حسبما قال رئيس قسم العلوم الطبية الحيوية في الأكاديمية.

وقد أفادت قناة روسيا اليوم، بأن كلية العلوم البيولوجية بجامعة موسكو، تجري تحت إشراف الأكاديمي ميخائيل كيربيتشينكوف، ابتكار نموذج للقاح متعدد القدرة لمكافحة فيروس كورونا.

وأشار الأكاديمي ميخائيل كيربيتشينكوف، إلى أن اللقاح يمكن أن يكون مضادًا لمجموعة واسعة من فيروس كورونا، وليس المستجد كوفيد 19 فقط".

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.