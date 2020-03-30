برشلونة يتحدى ليونيل ميسي ورفاقه

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:32 م
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي

ضرب القلق كل أرجاء نادي برشلونة الإسباني لرغبة جوسيب بارتوميو رئيس النادي بخفض أجور اللاعبين بسبب الأزمة المالية نتيجة فيروس كورونا.

 

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن الرباعي الكبير في غرفة ملابس الفريق الأول لنادي برشلونة لا يزال يلتزم الصمت رغم محاولاته ماريا بارتوميو مع الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرجي بوسكيتس وجيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو.

 

وأكدت الصحيفة حال عدم التوصل إلى اتفاق بصورة ودية مع اللاعبين خلال 24 أو 48 ساعة المقبلة، فإن إدارة برشلونة ستكون مضطرة لتطبيق التنظيم المؤقت لقانون العمل المسمى في إسبانيا ERTE، والذي ينصّ على تخفيض الرواتب من جانب واحد في حالة الظروف القهرية مثل أزمة كورونا.

 

 

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