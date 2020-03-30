أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الاثنين (فيديو)

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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.



وشهدت أسعار الذهب ثبات نسبي علي النحو الآتي: حيث سجل عيار "24" 799 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "21" 701 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18" 610 جنيهًا للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 5608 جنيهًا للجرام.



بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي النحو الآتي: حيث سجل الدولار الأمريكي 15.79 للبيع، 15.69 للشراء، وسجل اليورو 17.03 للبيع، و16.92 للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 18.32 للبيع، 18.21 للشراء، وسجل الين الياباني "100" 14.29 للبيع، و14.20 للشراء، وسجل الفرنك السويسري 16.08 للبيع، و15.97 للشراء.



ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

