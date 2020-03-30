تحرير 545 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (545) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (22) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (32) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، (4) دراجات نارية مخالفة، (6) مخالفات شروط الترخيص.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



وعادت الحركة المرورية لطبيعتها أعلي الطريق الدائري، بعد رفع السيارة المقلوبة بالطريق، صباح أمس الأحد، وكثف رجال الإدارة العامة للمرور تواجدهم أعلي الطريق الدائري.



وتلقى اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، إشارة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل محملة بالحديد علي الطريق الدائري نهاية وصلة المريوطية القادم من الواحات والطريق الصحراوي اتجاه المنيب والمعادي.



وانتقل اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور وقيادات الإدارة لرفع السيارة وتم سحب بعض الكثافات الناتجة عن الحادث.



كما تم رفع السيارة والحمولة من الطريق بواسطة اوناش المرور، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وسط تواجد أمني بالطريق.



وفي سياق أخر، بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تنفيذ أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق، بشارع الهرم، بعد إغلاقه جزئيًا.



كانت أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء غلق جزئي لشارع الهرم أعلى نفق اللبينى لمدة 3 أيام، لتنفيذ أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق.



وأوضحت المرور في بيان لها أن نقل المرافق الخاصة بالمشروع القومى لمترو الأنفاق "الخط الرابع" سيتم وبالتعاون مع قطاع أمن الجيزة ومحافظة الجيزة، لنقل مرافق " الكهرباء " والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع".



ونوهت المرور عن إجراء غلق شارع الهرم جزئيًا أعلى نفق اللبينى لمدة 3 أيام على أن تكون الأعمال على النحو التالي تبدأ الأعمال من يوم الجمعة الموافق 2732020 وحتي يوم الأحد الموافق 29/3/2020، وذلك خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتي الساعة الـ 5 صباحًا فقط طوال أيام العمل دون تعطيل لحركة المرور.



ووجه مدير المرور بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة إعادة الشئ لأصله بمجرد الإنتهاء، كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر اللوحات الإرشادية واللجان المرورية لإرشاد المارة والمركبات بمحيط منطقة الأعمال.