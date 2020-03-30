ضبط 3 قضايا تهريب و110 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة



وفى مجال الأمن العام، تم ضبط (11) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائى وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (75) حكم قضائى متنوع وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (110) مخالفة مرورية متنوعة.



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 147 قطعة سلاح ناري، 170 قضية مخدرات وتنفيذ 74393 حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.



وواصل قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالمحافظات، حملاته تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية، ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبط عدد 147 قطعة سلاح نارى، بحوزة 127 متهم، وذلك على النحو التالى، 10 بنادق آلية، وبندقية رصاص، و22 بندقية خرطوش، و8 طبنجات، و108 فرد محلي، و161 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة.



وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (74393) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: 334 حكم جناية، و21769 حكم حبس جزئي، و3924 حكم حبس مستأنف، و37523 حكم غرامة.



وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط (3) تشكيلات عصابية ضموا (7) متهمين إرتكبوا 16 حادث متنوع، وفي مجال قضايا المخدرات، تم ضبط 170 قضية مخدرات، فيما أسفرت الجهود، عن ضبط 40 متهم هارب، وتم ضبط 28 متهم في مجال ممارسة أعمال البلطجة.



وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط (130) دراجة نارية مخالفة، وتم ضبط 15646 مخالفة مرورية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية، فى مجال ضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (3) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار دراجات نارية، خردة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى (153،748مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثمانية وأربعون جنيهًا).