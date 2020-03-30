درة تشعل الـ"إنستجرام" بإطلالة كاجوال

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة درة، جمهورها مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهرت خلال الصور مرتدية"تيشرت وبنطلون باللون الأسود وجاكيت باللون الاحمر وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".

وعلقت درة، على الصور قائلة:"الامور تبدو صعبة الآن ولكن انا سعيد بوجودك".

وحازت الصور على تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة التونسية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمر قوي" واضاف آخر "منورة يا ست الكل"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"انتي لسة قمر زي مانتي".

يذكر أن آخر أعمال درة، مسلسل "بلا دليل"، وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في بطولته الفنان خالد سليم وأحمد كراره، والمسلسل من إخراج منال الصيفي.

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