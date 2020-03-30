أبرزها الصوت العالي والمكياج.. أغرب 3 طرق لنقل كورونا

عدة طرق مختلفة تسبب في نقل فيروس كورونا من شخص لآخر مثل اللمس والقبلات، إلا أن في الفترة الأخيرة، ظهرت دراسات لتكشف عددًا من الوسائل الغريبة التي من الممكن أن تنقل ذلك الوباء من فرد لآخر.





التحدث بصوت عالٍ

في الساعات الأخيرة، كشفت دراسة حديثة أجراها علماء يابانيون، أن عدوى فيروس كورونا الجديد، يمكن أن تنتقل جراء الحديث مع شخص مصابا بالفيروس، من خلال استنشاق القطرات التي يصدرها الشخص أثناء التحدث.





وأوضحت قناة التلفزيون الياباني الرسمية، التي نقلت الدراسة، أن هناك طريقتين معروفتين لنقل عدوى فيروس كورونا، وهما كالآتي: " الأولى" عن طريق لمس الأسطح التي يوجد عليها الفيروس، و"الثانية" مرتبطة باستنشاق القطرات الناتجة عن السعال أو العطس.





لكن الخبراء في الدراسة الحديثة، توصلوا إلى طريقة ثالثة، ألا وهي عن طريق "القطرات الدقيقة التي يصدرها الشخص أثناء التحدث".

وبدأت التجربة في البداية بالعطس، حيث تخرج قطرات من الرذاذ تتساقط بسرعة، لكن عندما استخدم العلماء كاميرات عالية الحساسية؛ وجدوا جسيمات تشبه "الجليتر" مضيئة تطير في الهواء، وحجم هذه القطرات يصل إلى 10 ميكرو ميتر.

وأوضحت الدراسة، أن العطس هو الطريقة الوحيدة لانتقال هذه القطرات الدقيقة، لكن عندما أجرى العلماء نفس التجربة على المحادثات بين شخصين، وجدوا أن الأشخاص يصدرون كثيرًا من القطيرات الدقيقة عند التحدث بصوت عالٍ".



ونقلت الدراسة عن كازيوهو تاتيدا، رئيس المؤسسة اليابانية لمكافحة الأمراض المعدية، قوله: إن طريقة انتقال عدوى فيروس كورونا تكون أثناء التحدث مع الشخص المصاب، حتى إذا كانت هناك مسافة بينك وبينه.

وأضاف: "نعتقد أن العدوى تأتي من جزيئات دقيقة لا يتجاوز حجمها ميكروميتر، وهذه الطريقة في انتقال الفيروس يمكن أن نسميها عدوى القطيرات الدقيقة".



