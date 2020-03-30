وزير التعليم عن المشروع البحثي: الموضوع ظريف جدا ومحدش يقلق

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن العملية التعليمية لم تتوقف، والامتحانات لن تلغى، ولكن ما تم تغييره هو أسلوب التقييم، حيث أنه يتعذر إجراء الامتحان بالشكل الكلاسيكي في ظل أزمة الكورونا.





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، إلى أن كل التفاصيل المتعلقة بالمشروع البحثي ستعلن يوم الخميس المقبل، موضحا أن الدرجة التي سيحصل عليها الطالب في المشروع البحثي ستضاف لمجموعه في الفصل الدراسي الأول، معقبا: "الموضوع ظريف جدا، ومش عايز الناس تقلق".





وأضاف وزير التربية والتعليم، أن التعاون في التعليم مسموح، وشيىء جيد، وهو جزء من التعلم، فضلا على أنه تم توفير مكتبة رقمية ستساعد الطلاب في إجراء البحث، والمعلمين سيقومون بتقييم المشروع البحثي.





وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأسبوع الجارى مقررات الترم الثانى التى سيجرى فيها إجراء البحث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، إضافة إلى امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، بعد قرار وزير التربية والتعليم بوقف المناهج حتى 15 مارس الجارى ليؤدى الطلاب امتحاناتهم فيما سبق تلك الفترة على أن تستكمل المناهج والموضوعات المتبقية فى السنوات المقبلة.





وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن مجموعة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية.





وجاءت القرارات كالتالي:

- جميع سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي): سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة) وسيتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي.





- سوف تستكمل أجزاء المناهج المتبقية (والتي كان من المقرر تدريسها بعد قرار تعليق الدراسة لجميع السنوات التعليمية) في العام الدراسي التالي، أما بالنسبة لطلبة الصف الثالث الثانوي تم الإتفاق مع وزارة التعليم العالي على أن يتم تدريسها في السنة التمهيدية لكل الكليات.





- الصف الأول والثاني الثانوي: سوف تشمل الاختبارات الإلكترونية كل ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، والاكتفاء بعقد الاختبار التجريبي (المقرر عقده يوم 5 أبريل 2020) لطلبة الصف الأول الثانوي فقط من المنزل، وسيتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات على مدار اليوم للدخول على منصة الامتحانات.





- الصف الثالث الثانوي: سوف تشمل الامتحانات كل ما درسه الطالب في العام الدراسي (الفصل الدراسي الأول + الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020)، مع الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة أبنائنا الطلاب وزيادة عدد اللجان.





- شهادة المرحلة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي): يتم الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي للترم الثاني ويعد شرطًا للنجاح ويحصل الطالب (بعد نجاحه في المشروع) على نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%، وسيكون تنسيق الانتقال للمرحلة التعليمية التالية (ثانوي عامفني) بمجموع الفصلين الدراسيين الأول والثاني معًا.