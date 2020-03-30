فرج عامر يشيد بقرار غلق جميع الأضرحة والمزارات الدينية

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:16 م
المهندس فرج عامر
المهندس فرج عامر
دينا إبراهيم
أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار وزارة الأوقاف بغلق جميع الأضرحة والمزارات مدة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، مشير إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة المصرية لمحاصرة فيروس كورونا وتقليل فرص انتقاله بين المواطنين.

وأوضح عامر في بيان له اليوم الإثنين، أن المزارات والأضرحة تمثل بؤر تجمعات كان لا بد من منعها أو وقفها بشكل مؤقت، لحماية المواطنين، لافتا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، لمواجهة خطورة الفيروس والتزام جميع الوزارات بالتعليمات ومنع إقامة أي تجمعات من الممكن أن تساعد في انتقال العدوى بالمرض بين الناس.

ولفت رئيس صناعة البرلمان أن الأضرحة يتوافد عليها يوميا مئات المواطنين، فضلا عن انتشار الأسواق أمامها والباعة الجائلين ومن ثم يزيد فيها فرص العدوى نتيجة الاختلاط والاحتكاك المباشر والملامسة بين المواطنين وبعضهم البعض، وكذلك الحال بالنسبة للمزارات، فلا بد من تقليل هذه التجمعات لحماية المواطنين، ومحاصرة انتشار الفيروس.

وكانت قد قررت وزارة الأوقاف بالتنسيق والتشاور مع الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر، والشيخ عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، غلق جميع الأضرحة مدة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وذلك في إطار حرص المؤسسات الدينية بمصر على الصالح العام ومنع أي تجمعات غير ضرورية بالمساجد وملحقاتها ودور المناسبات التابعة لها ونظرًا لكثرة المترددين على زيارة الأضرحة وبخاصة في المساجد الكبرى، ولا سيما أن كثيرين ممن يترددون عليها يأتون من محافظات مختلفة ومناطق مختلفة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الأوقاف اليوم الاثنين، على جميع العاملين بها استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أي تراخٍ في التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن إنهاء خدمة أي مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع.

وطالبت وزارة الأوقاف الاتصال بالخط الساخن: 01008806466، حال وجود أي مخالفة أو التسجيل على النموذج الموجود على موقعها على الإنترنت.

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