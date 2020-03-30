تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

سجلت السلطات الصحية الأردنية، اليوم الاثنين، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى ٤، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقررت الحكومة الأردنية، الاستمرار في تعطيل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والمدارس والجامعات إلى منتصف شهر إبريل المقبل؛ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وكانت وزارة الصحة الأردنية، قد سجلت في وقت سابق، 13 إصابة جديدة وحالة وفاة ثانية بفيروس كورونا، وبذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 259 إصابة.

ويذكر أن أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام فى الحكومة الأردنية أمجد العضايلة، يوم الجمعة الموافق 20 مارس الجاري، عن أمر الدفاع رقم "2" بحظر تنقل الإشخاص وتجوالهم في جميع أنحاء المملكة من صباح يوم السبت الموافق من 21 مارس الجاري.

هذا وسجلت الأردن، يوم الجمعة الماضية، أول حالة وفاة بفيروس كورونا، وتعود حالة الوفاة إلى إمرأة تجاوزت الثمانين من العمر، نقلاً عن صحيفة "الرأي" الأردنية.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 683 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 32 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 146 ألف شخص.