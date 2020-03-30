تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:26 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية الأردنية، اليوم الاثنين، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى ٤، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقررت الحكومة الأردنية، الاستمرار في تعطيل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والمدارس والجامعات إلى منتصف شهر إبريل المقبل؛ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

 

وكانت وزارة الصحة الأردنية، قد سجلت في وقت سابق، 13 إصابة جديدة وحالة وفاة ثانية بفيروس كورونا، وبذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 259 إصابة.

 

ويذكر أن أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام فى الحكومة الأردنية أمجد العضايلة، يوم الجمعة الموافق 20 مارس الجاري، عن أمر الدفاع رقم "2" بحظر تنقل الإشخاص وتجوالهم في جميع أنحاء المملكة من صباح يوم السبت الموافق من 21 مارس الجاري.

 

هذا وسجلت الأردن، يوم الجمعة الماضية، أول حالة وفاة بفيروس كورونا، وتعود حالة الوفاة إلى إمرأة تجاوزت الثمانين من العمر، نقلاً عن صحيفة "الرأي" الأردنية.

 

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 683 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 32 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 146 ألف شخص.

الكلمات المفتاحية

مصابين كورونا فيروس كورونا حالة وفاة كورونا حالة وفاة جديدة تسجيل حالة وفاة جديدة الأردن 13 اصابة جديدة

أخبار تهمك

من داخل المستشفى.. إيناس عز الدين ترد على مرددي ادعاءات إصابتها بـ "كورونا" من أجل الشهرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل عرض الأهلي لضم ظهير أيسر بيراميدز

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 12 ساعة

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

قرار عاجل من وزيرة الصناعة بشأن شركات المستلزمات الطبية

منذ ساعتين و 35 دقيقة

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث بعد ساعتين

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ يوم

الأهلي يرشح حارسين لتعويض شريف إكرامي

منذ ساعة و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الأردن يعلن حظر التجول اعتبارًا من الغد

العضايلة: تجربة الحظر في الأردن إلى الأن "إيجابية"

الأردن تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

نائب أردني يصف كاسر حظر التجول بسببب كورونا بـ"القاتل" (فيديو)

الأردن.. الصحة تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جامعة "هوبكنز": أمريكا تسجل رقم قياسي جديد في عدد وفيات كورونا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:34 ص

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

09:56 ص

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

09:29 ص

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

08:42 ص

قرار عاجل من وزيرة الصناعة بشأن شركات المستلزمات الطبية

10:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا