ضبط 800 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات بالجيزة

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:28 م
أرشيفية
أرشيفية
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج المستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، لقيامه بتصنيع، 837200 قطعة "كمامة جوانتي، غطاء رأس للعمليات، كيس مخدة طبى"، "منتج نهائي" بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و15000 قطعة مشرط طبي، منتهى الصلاحية غير صالح للإستخدام، و4050 جهاز إلكترود للقلب بدون مستندات مجهول المصدر، و2،250 طن شريط.

كما تم ضبط مستلزمات إنتاج الكمامات بدون مستندات مجهولة المصدر، و31 رول أقمشة مختلفة، مستلزمات إنتاج "مجهولة المصدر" و22 ماكينة خياطة، أدوات إنتاج تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.

وفي سياق أخر، تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن دمياط، من ضبط ممرض "يعمل بإحدى المستشفيات بدمياط"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط؛ لقيامه بتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية "بدون ترخيص"داخل مصنع أسفل مسكنه.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 6323 كمامة - 500 كرتونة لتعبئة الكمامات – 3 "رول" قماش – 3100 رباط مطاطى "أستك" خاص تصنيع الكمامات.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب شركة توزيع مستحضرات تجميل، بدائرة قسم شرطة البساتين، "له معلومات جنائية مسجلة" لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأيثانول الطبي، بقصد إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل الشركة على 750 لترا من مادة الإيثانول المطهر، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

كما عثر أمام الشركة على السيارة ملكه "نصف نقل" مُحملة بـ3800 عبوة من مادة الإيثانول المطهر "معدة للبيع" و1000 عبوة فارغة معدة للتعبئة.

وتمكنت الأجهزة أيضًا، من ضبط صاحب مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على 900000 قفاز طبي و11000 كمامة طبية و1350 عبوة هاند جيل "مطهر وغسول"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

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شرطة السلام بوابة الفجر الفجر الجيزة التموين والتجارة الأمن

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