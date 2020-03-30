أسعار الذهب تتراجع في الأسواق العالمية اليوم

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
تراجعت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين، مع توجه المستثمرين إلى جمع سيولة نقدية لتعويض خسائر أسواق الأسهم التى تعانى ضغط تفشى فيروس كورونا رغم إجراءات التحفيز النقدى المطروحة من قبل بنوك مركزية لدعم الأسواق.

تراجع سعر العقود الأجلة للذهب بنسبة 0.4% ليصل الى 1646.70 دولار للاوقية، كما تراجع سعر التسليم الفوري بنسبة0.7% ليصل الي مستوى1617.13.

ونقلت شبكة سي إن بي سي نيوز الأمريكية عن مايكل ماكرثي خبير بمجموعة (سي إم سي) الاستثمارية قوله "كلما زادت الأوضاع سوء كلما اصبحت العلاقة بين أسواق الأسهم والذهب أكثر تشابكا، موضحا أن مزيدا من التدهور في الاقتصاد العالمي سيهبط بأسعار الذهب مثلما سيفعل بأسواق الأسهم ".

وأوضح ماكرثي "لا اعنى أن الذهب فقد قيمته كملاذ أمن ولكن إذا اتجهت الأوضاع صوب مزيد من التدهور قد يتحول المعدن النفيس الي مصدر لجمع السيولة النقدية وبالتالي تقويض ميزته كملاذ يركن إليه المستثمرون وقت الازمات ".

وسارعت بنوك مركزية عدة الي اتخاذ رد فعل سريع من اجل امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عبر حزمة من التدابير الاقتصادية قدرت إجمالي قيمتها بنحو ٧ تريليون دولار، من أجل تجنيب الشركات اعلان إفلاسها وتعويض المتعطلين عن العمل في الدول المنكوبة.

على صعيد العملات، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة عند مستوى 98.869.
 

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