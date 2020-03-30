طلب إحاطة بشأن عودة الممرضين المفصولين للعمل

تقدم طلعت خليل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إمكانية قبول عودة الممرضات والممرضين الذين تم فصلهم بسبب انقطاعهم عن العمل أو لأي أسباب أخرى لا تتعلق بالنواحي الأخلاقية، أو السرقة أو الإختلاس، لسد العجز في الأطقم الطبية، نظرا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد.





وأوضح خليل في طلبه اليوم الاثنين، أنه في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، تزداد الحاجة إلى الكوادر الصحية من الأطباء والممرضين، ونظرا لأن قطاع الصحة يواجه عجزا في الكادر الطبي خاصة في التمريض، بدأت الدولة في الاتجاه لزيادة أعداد الكوادر الطبية والتمريضية من الذين أحيلوا إلى المعاش، لكن في ظل هذه الظروف قد نحتاج إلى كوادر طبية من الشباب.





كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت مساء أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 182 حالة.





وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى أمس، من أصل الـ182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح: تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.