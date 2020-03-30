طلب إحاطة بشأن عودة الممرضين المفصولين للعمل

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:34 م
أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
تقدم طلعت خليل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إمكانية قبول عودة الممرضات والممرضين الذين تم فصلهم بسبب انقطاعهم عن العمل أو لأي أسباب أخرى لا تتعلق بالنواحي الأخلاقية، أو السرقة أو الإختلاس، لسد العجز في الأطقم الطبية، نظرا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد. 

وأوضح خليل في طلبه اليوم الاثنين، أنه في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، تزداد الحاجة إلى الكوادر الصحية من الأطباء والممرضين، ونظرا لأن قطاع الصحة يواجه عجزا في الكادر الطبي خاصة في التمريض، بدأت الدولة في الاتجاه لزيادة أعداد الكوادر الطبية والتمريضية من الذين أحيلوا إلى المعاش، لكن في ظل هذه الظروف قد نحتاج إلى كوادر طبية من الشباب.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت مساء أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 182 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى أمس، من أصل الـ182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح: تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

الكلمات المفتاحية

مصابين كورونا مجلس النواب علي عبدالعال بوابة الفجر بفيروس الممرضات الفجر

أخبار تهمك

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ يوم

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث بعد ساعتين

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل عرض الأهلي لضم ظهير أيسر بيراميدز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

قرار عاجل من وزيرة الصناعة بشأن شركات المستلزمات الطبية

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 12 ساعة

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

من داخل المستشفى.. إيناس عز الدين ترد على مرددي ادعاءات إصابتها بـ "كورونا" من أجل الشهرة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يرشح حارسين لتعويض شريف إكرامي

منذ ساعة و 19 دقيقة

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"الأطباء" تتبرع بـ5 أجهزة تنفس صناعي لوزارة الصحة

عاجل.. رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع وفيات كورونا في العالم كثيرا

الشرقية تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

عاجل.. الصحة: تسجيل 41 حالة إيجابية بفيروس كورونا..و6 وفيات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:34 ص

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

09:56 ص

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

09:29 ص

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

08:42 ص

قرار عاجل من وزيرة الصناعة بشأن شركات المستلزمات الطبية

10:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا