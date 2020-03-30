مي كساب تقدم لمحبيها حفلًا غنائيًا أون لاين في هذا الموعد

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تحيي الفنانة مي كساب، حفلًا غنائيًا أون لاين عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" يو الخميس الساعة 10 مسًاء.



ونشرت مي، بوستر الحفلة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على البوستر قائلة:"هأستناكم إكتبولي الأغاني اللي تحبو تسمعوها مني لايف في كومنت ولينك القناه فوق في البايو معادنا الخميس الجاي إن شاء الله ١٠ مساءًا خليك في البيت حفلة لايف يوتيوب".



يذكر أن آخر أعمال مي كساب، مسلسل "اللعبة"، الذي عرض على أحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري وهشام ماجد وشيكو، والمسلسل من إخراج معتز التوني.