جانيت جاكسون تستغل العزل المنزلي في صناعة الحلويات

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:33 م
جانيت جاكسون
جانيت جاكسون
وكالات

نفت المطربة الأمريكية  جانيت جاكسون، شعورها بالملل من عزلة (كوفيد- 19) الإجبارية، مشيرة إلى أنها تستغلها في طهو الحلوى لابنها الوحيد عيسى.

وقالت جاكسون (53 سنة) إنها تجيد إعداد "البانكيك" على شكل النوتة الموسيقية لعيسى، وتشعر أنه بمثابة مكافأة العمر لها، لذلك تستمتع بكل لحظة تقضيها معه، ولا تشعر بأي ضجر من البقاء في البيت بصحبته.

وأوضحت في حسابها على إنستجرام، أنه الرجل الوحيد الذي تطيعه في كل أوامره، ومن أجله تؤجل كل مشاريعها الفنية.

وكانت جانيت قد تزوجت الملياردير العربي وسام المانع في 2012 قبل أن ينفصلا في أبريل 2017 بعد 4 أشهر فقط، من ولادة ابنهما عيسى.

ونشرت جاكسون مقاطع فيديو لها على إنستجرام، وهي تُعِد الحلوى لابنها، أتبعتها بنشر فيديو لأحد معجبيها وهو يرقص على إحدى أغانيها، مرتدياً قناعاً طبياً للوقاية من كورونا.

ودعت المطربة الأمريكية متابعيها ومعجبيها، للالتزام بتعليمات الحظر حتى تمر محنة الوباء على خير، من دون أي خسائر، مشيرة إلى أنها مستعدة لمشاركة متابعيها، مقاطع يومية من أغنياتها تبثها على الهواء لتسليتهم، حتى يمر وقت العزل الصحي سريعاً.

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