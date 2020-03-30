عاجل.. وفاة أول فنان عربي إثر إصابته بفيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:36 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نعت مواقع إعلامية الفنان الجزائري نور الدين زيدونى، بعد وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون أول فنان عربى يلقى حتفه بهذا الوباء اللعين.

وتوفى "زيدونى" الذى برع فى تصميم عدة أعمال مسرحية جزائرية، بعد صراع مع المرض، حيث اكتشفت إصابته بالفيروس الأسبوع الماضى

وكانت لزيدونى عدة إسهامات مميزة فى إنجاز تصاميم سينوجرافية لعشرات المسرحيات أبرزها "على بابا الكبير"، وشارك فى عدة لجان تحكيمية

ونعى عدد كبير من الفنانين والمؤسسات الثقافية في الجزائر، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الفقيد

يذكر أن أعلنت السلطات المعنية فى دولة الجزائر، اليوم الأحد عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 31 شخصاً، والإصابات وصلت إلى 511 حالة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".

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