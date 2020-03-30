بنك الكويت المركزي: لن نتردد في اتخاذ إجراءات الاستقرار النقدي

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
وكالات
قال بنك الكويت المركزي إنه لن يتردد في اتخاذ كل ما يحقق الاستقرار النقدي والمالي في البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا.

ونُقل عن محافظ البنك محمد الهاشل قوله على تويتر إن البنك المركزي قدم حزمة إجراءات لدعم النمو وتخفيف التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.


وكان اتحاد مصارف الكويت قال في وقت سابق اليوم إن البنوك المحلية تتمتع بالقوة المالية لامتصاص الصدمات الناشئة عن وباء فيروس كورونا.

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