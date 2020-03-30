أمين نقابة الأطباء عن زيادة البدل: بعيدة عن توقعتنا وما نستحقه

قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، تعقيبًا على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة بدل المهن الطبية 75%، إننا نقدر التقدير المعنوي والشكر لجهود الأطباء الذين يحاربوا لمكافحة وباء فيروس كورونا، مثمنًا إنشاء صندوق للكوارث، منوهًا بأن البعض يتصور أن زيادة بدل المهن الطبية تصل لآلفات الجنيهات بينما هي في الحقيقة تصل من 250-400 جنيه شهريًا بعد الخصومات.





وأضاف "الطاهر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن هذه الزيادة في بدل المهن تكون جيدة حال كان هناك إجراء من مجلس النواب لزيادة بدل العدوى لتصبح بدل حقيقي يواجه المخاطر؛ ولكن لو كانت هذه الزيادات الضئيلة فقط، فهي بعيدة تمامًا عن توقعات جموع الأطباء وحقوقهم التي يستحقوها، مؤكدًا أن هذا رأيه الشخصي وليس رأي النقابة، منوهًا بأن هناك طبيب توفى بالأمس بسبب فيروس كورونا، معقبًا: "إحنا مش بنمن على حد ده واجبنا وهنقوم به في سبيل الوطن والمواطنين سواء بمقابل أو بدون".





وتابع أمين عام نقابة الأطباء، أننا مستعدون للتنازل عن أجورنا في سبيل الوطن في ظل المحنة التي يمر بها الوطن، ولكن حال الحديث عن مستحقات ننتظر أن تكون المستحقات تتناسب مع الجهد الذي يبذله الأطباء، مناشدًا رئيس الجمهورية بتوجيه مجلس النواب بسرعة إنهاء مناقشات بدل العدوى.





ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، بصرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حاليًا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية.





جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة".





وتناول الاجتماع متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".





وأعرب الرئيس عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا".



