إصابة 17 طفلا بفيروس كورونا في روسيا

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:39 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، إصابة 17 طفلًا في العاصمة موسكو، بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض الالتهاب الرئوي.

 

وبحسب روسيا اليوم، سجلت السلطات الصحية الروسية، 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة بذلك إلى 1836 حالة في 71 منطقة من البلاد.

 

وكان عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين ، قد أعلن أن اعتبارا من 30 مارس، تم إدخال نظام العزل الصحي الذاتي لجميع السكان بغض النظر عن أعمارهم في العاصمة، كما وعد بتشديد تطبيق العزلة الذاتية.

 

و ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

 

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