في 24 ساعة.. ضبط 916 قضية تموينية متنوعة

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:43 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتعاون مع قطاع الأمن العام، من ضبط 916 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وواصلت الإدارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، جاءت كالآتي:

ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج المستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة كرداسة، بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بتصنيع 837200 قطعة "كمامة جوانتي – غطاء رأس للعمليات – كيس مخدة طبي" "منتج نهائي" بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

كما تم ضبط 15000 قطعة مشرط طبي، منتهي الصلاحية غير صالح للإستخدام، و4050 جهاز إلكترود للقلب، بدون مستندات مجهول المصدر، و2،250 طن شريط مستلزمات إنتاج الكمامات بدون مستندات مجهولة المصدر، و31 رول أقمشة مختلفة مستلزمات إنتاج "مجهولة المصدر"، و22 ماكينة خياطة أدوات إنتاج تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.


كما تمكنت الأجهزة من ضبط مالك مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، بمحافظة القاهرة، لحجبه عن التداول كمية قدرها "133140 جهاز وقطعة مستلزمات طبية (جوانتي) – جهاز قياس حرارة "، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

وتمكنت الأجهزة من ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل، بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول كمية قدرها "790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية، ومطهرات كمامات - جوانتي – مطهرات – قسطرة – سرنجات"، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول في الأسواق.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لحيازته "7200 عبوة زيت طعام منتج نهائي" معبأ داخل تنكات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية لتعبئتهم داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات خلافًا للحقيقة.

كما ضبط أيضًا كمية قدرها 6 طن "زيت طعام خام" معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وفي مركز البدرشين تم ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية لحجبه عن التداول كمية قدرها "8 طن سكر حر" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

وضبط المدير المسئول عن مفرمة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، لحيازته "1،040 طن "مقطعات لحوم، دهونحيوانية، مفروم دواجن" غير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

الكلمات المفتاحية

مواجهه كورونا قضايا تموينية بوابة الفجر الفجر الأجهزة الأمنية

أخبار تهمك

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ أقل من ساعتين

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من وزيرة الصناعة بشأن شركات المستلزمات الطبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 23 ساعة

تفاصيل عرض الأهلي لضم ظهير أيسر بيراميدز

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة بشأن رحيل جريزمان عن برشلونة

منذ 36 دقيقة

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 4 ساعات

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث بعد ساعتين

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرشح حارسين لتعويض شريف إكرامي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 12 ساعة

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ يوم

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط مصنع أكياس حول نشاطه لتصنيع الكمامات في الدقهلية (صور)

ضبط تجار احتكروا 52 طن سلع غذائية بالجيزة والقاهرة

ضبط 20 مهاجرا غير شرعي بالأقصر وأسوان

"تمور ودواجن".. ضبط 1235 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

التحفظ على 6 آلاف و450 كمامة غير صالحة بالإسكندرية

ضبط 800 ألف عبوة كمامات ومستلزمات طبية بالإسكندرية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:34 ص

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

09:56 ص

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

09:29 ص

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

08:42 ص

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

01:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا