في 24 ساعة.. ضبط 916 قضية تموينية متنوعة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتعاون مع قطاع الأمن العام، من ضبط 916 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.





وواصلت الإدارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، جاءت كالآتي:





ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج المستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة كرداسة، بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بتصنيع 837200 قطعة "كمامة جوانتي – غطاء رأس للعمليات – كيس مخدة طبي" "منتج نهائي" بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية.





كما تم ضبط 15000 قطعة مشرط طبي، منتهي الصلاحية غير صالح للإستخدام، و4050 جهاز إلكترود للقلب، بدون مستندات مجهول المصدر، و2،250 طن شريط مستلزمات إنتاج الكمامات بدون مستندات مجهولة المصدر، و31 رول أقمشة مختلفة مستلزمات إنتاج "مجهولة المصدر"، و22 ماكينة خياطة أدوات إنتاج تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.









كما تمكنت الأجهزة من ضبط مالك مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، بمحافظة القاهرة، لحجبه عن التداول كمية قدرها "133140 جهاز وقطعة مستلزمات طبية (جوانتي) – جهاز قياس حرارة "، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.





وتمكنت الأجهزة من ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل، بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول كمية قدرها "790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية، ومطهرات كمامات - جوانتي – مطهرات – قسطرة – سرنجات"، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول في الأسواق.





كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لحيازته "7200 عبوة زيت طعام منتج نهائي" معبأ داخل تنكات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية لتعبئتهم داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات خلافًا للحقيقة.





كما ضبط أيضًا كمية قدرها 6 طن "زيت طعام خام" معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





وفي مركز البدرشين تم ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية لحجبه عن التداول كمية قدرها "8 طن سكر حر" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.



