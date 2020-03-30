مفاجأة بشأن رحيل جريزمان عن برشلونة

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:43 م
جريزمان
جريزمان
محمد الدمتناوي
كشف الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن إمكانية رحيله عن صفوف العملاق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

حيث تعرض جريزمان للعديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب عدم وصوله للمستوى الذي كان يقدمه مع أتلتيكو مدريد قبل الانتقال للبارسا.

حيث تحدث جريزمان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قائلا:" أريد أن أستعيد القميص رقم 7 مجدداً".

وتابع:" أفتقد كرة القدم كثيراً، لا أعرف متى ستعود المباريات مرة أخرى، وكذلك عودة التدريبات الجماعية، ولكن كل شئ على ما يرام".

وأتم:" شعرت بخيبه أمل بسبب تأجيل يورو 2020 لمده عام، لكنه في نفس الوقت قرار صائب وصحيح بسبب ما حدث خلال الموسم الحالي".

أخبار تهمك

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 11 ساعة

من داخل المستشفى.. إيناس عز الدين ترد على مرددي ادعاءات إصابتها بـ "كورونا" من أجل الشهرة

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ يوم

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث بعد ساعتين

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرشح حارسين لتعويض شريف إكرامي

منذ ساعة و 18 دقيقة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من وزيرة الصناعة بشأن شركات المستلزمات الطبية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

تفاصيل عرض الأهلي لضم ظهير أيسر بيراميدز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:34 ص

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

09:56 ص

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

09:29 ص

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

08:42 ص

قرار عاجل من وزيرة الصناعة بشأن شركات المستلزمات الطبية

10:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا