مفاجأة بشأن رحيل جريزمان عن برشلونة

كشف الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن إمكانية رحيله عن صفوف العملاق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.





حيث تعرض جريزمان للعديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب عدم وصوله للمستوى الذي كان يقدمه مع أتلتيكو مدريد قبل الانتقال للبارسا.





حيث تحدث جريزمان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قائلا:" أريد أن أستعيد القميص رقم 7 مجدداً".





وتابع:" أفتقد كرة القدم كثيراً، لا أعرف متى ستعود المباريات مرة أخرى، وكذلك عودة التدريبات الجماعية، ولكن كل شئ على ما يرام".





وأتم:" شعرت بخيبه أمل بسبب تأجيل يورو 2020 لمده عام، لكنه في نفس الوقت قرار صائب وصحيح بسبب ما حدث خلال الموسم الحالي".