بعد "قولوله سماح".. تامر عاشور يتعاون مع أحمد المالكي في أغنية جديدة

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
سجل الفنان تامر عاشور أغنية جديدة من ألبومه الجديد يتعاون فيها مع الشاعر أحمد المالكي، ويتولى تلحينها محمدي، وتوزيع الموسيقي أحمد أمين،ويجرى حاليًا الاستقرار على اسمها.

وتعاون تامر عاشور في ألبومه الأخير "أيام" مع الشاعر أحمد المالكي في أغنية "قولوله سماح" وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من وألحان مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة.


وكان تامر عاشور قد أحيا مؤخرًا حفلاً غنائيًا عن طريق "أون لاين" وتصدر به تريند "يوتيوب"، و"جوجل"، و"تويتر"، وحقق الحفل مليون مشاهدة، قدم خلاله العديد من أغانيه الرائعة منها تسلم، بيت كبير، قولوله سماح،أيام،كلموها عني، وغيرها من أغانيه المميزة، كما دعا عدد كبير من الفنانين على إقامه حفلات أون لاين خلال الفترة المقبلة من أجل تشجيع المواطنين على البقاء في المنزل.

والجدير بالذكر أن آخر ألبومات تامر عاشور هو ألبوم "أيام" واحتوى الألبوم على 12 أغنية، هم: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة الحكاية ".

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