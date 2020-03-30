دارين حداد: "من رحم الابتلاءات تخرج الرحمات"

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شاركت الفنانة دراين حداد، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت دارين، على الصورة قائلة:"فيروس كورونا يقول لنا انه بامكاننا العيش دون كرة القدم ومشاحناتها وأنه يمكننا ان نتزوج دون حفل زفاف وبتكاليف بسيطة ويقول لمن يقيمون بالمقاهي ليلا ونهارا ان مأواهم الوحيد هو المنزل والأسرة ويقول لنا أن أصحاب العلم هم أعمدة المجتمع وهم من سينتصرون في الآخر".



وأضافت:" ويقول لنا أنه في لحظة بسيطة يمكن أن نخسر كل شيء فلا مال ينفع ولا جمال ولا جاه ولا سلطان. ويقول لكل غني أنه مهما كنت غنيا فأموالك لن تفيدك لأنه لحظة ما قد تعزلك عن العالم ويقول لنا أن المسنين ضعفاء جدا فعلينا أن نهتم بهم ونحترم ضعفهم لأننا نستمد قوتنا منهم فهم بركتنا في هذه الدنيا".



وتابعت:" ويقول لنا ارضوا بما لديكم فالأشياء التي تبدو لنا بسيطة وغير مهمة هي في الواقع عظيمة وحياتية إن لم نتعلم من هذه التجربة ولم نُعِد حساباتنا فبئسا لنا من رحم الإبتلاءات تخرج الرحمات اللهم ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وعافنا واعف عنا جميعا".



يذكر أن آخر أعمال دارين حداد، فيلم "علي بابا"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة هيدي كرم وأحمد فتحي وأيتن عامر وكريم فهمي.





