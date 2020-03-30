مستغلا أزمة كورونا.. إحباط ترويج 8 أطنان سكر في السوق السوداء بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.





وأسفرت تلك الحملات وفقا لبيان صحفي لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، لحجبه عن التداول كمية قدرها 8 أطنان "سكر حر"، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.





وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.





وفي سياق متصل، تم ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج المستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، لقيامه بتصنيع، 837200 قطعة "كمامة جوانتي، غطاء رأس للعمليات، كيس مخدة طبى"، "منتج نهائي" بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و15000 قطعة مشرط طبي، منتهى الصلاحية غير صالح للاستخدام، و4050 جهاز إلكترود للقلب بدون مستندات مجهول المصدر، و2،250 طن شريط.





كما تم ضبط مستلزمات إنتاج الكمامات بدون مستندات مجهولة المصدر، و31 رول أقمشة مختلفة، مستلزمات إنتاج "مجهولة المصدر"، و22 ماكينة خياطة، أدوات إنتاج تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.





وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



