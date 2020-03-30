بعد موافقة FDA.. ثلاثة أدوية تستخدم لعلاج فيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:51 م
أرشيفية
أرشيفية
ياسمين مبروك
في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل حول العالم وحجم الضحايا الكبير الذي خلفه، هناك منافسة شديدة بين الدول لاكتشاف علاج أو لقاح، حيث وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، على استخدام عقاري الكلوروكين والهيدروكسي كلوركين في معالجة المرضى المصابين بكورونا.

الكلوروكين والهيدروكسي 
وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام عقارين يستخدمان لعلاج الملاريا في معالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية، أمس الأحد، إنه يمكن وصف عقاري الكلوروكين والهيدروكسي كلوركين للمراهقين والبالغين المصابين بكوفيد 19، كعلاج مناسب، عندما لا تكون التجربة السريرية متاحة أو مجدية، وذلك بعد أن أصدرت هيئة الغذاء والدواء FDA ترخيص استخدام طوارئ هو الأول لعقار له صلة بكوفيد 19 في الولايات المتحدة.

استخدامات العقارين
أظهر استخدام الكلووروكين والهيدروكسي نشاطا في الدراسات المعملية ضد فيروسات كورونا، ومنها الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد 19، بحسب وزارة الصحة الأمريكية.

بلازما الدم 
سابقا، وافقت إدارة الدواء والأغذية الأمريكية، على استخدام بلازما الدم من المتعافين، لعلاج مرضى كورونا.

وتستخلص بلازما الدم من المتعافين من الفيروس، وهي غنية بالأجسام المضادة أو الأنتي بوديز والتي طورها الجهاز المناعي لمحاربة العدوى.

ووضعت هيئة الدواء الأمريكية، شروط التبرع، وهي: "يجب تعافي المصاب بالكامل، وأن يكون مر على شفائه وانعدام الأعراض مدة لا تقل عن 14 يومًا، أن يكون مؤهلين للتبرع بالدم".

كما يجب إجراء الاختبار المطلوب للتأكد من عدم وجود فيروسات بها، وأن يكون المتبرع مناسبًا للتبرع وبصحة جيدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس، فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

وانتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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