الإمارات تواصل تحركاتها المكثفة لمكافحة كورونا محليًا ودوليًا

أفادت صحيفة الاتحاد، في خبر لها اليوم الاثنين، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل تحركاتها المكثفة مع دول العالم لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد واتخاذ الخطوات المختلفة من أجل محاصرة تداعياته وتخفيف آثاره على النشاط الاقتصادي، وتوفير أقصى سبل الرعاية للحد من آثاره الصحية.

وأجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالات متواصلة مع زعماء الدول وقياداتها، وآخرها الاتصال الهاتفي مع قداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، والرئيس العراقي برهم صالح، للبحث في تطورات انتشار الفيروس ووضع آلية موحدة لمكافحته.

وأعلن بن زايد، استعداد الإمارات لتقديم الدعم للجهود العالمية المبذولة في هذا الإطار، والتي تكفل القضاء على الوباء في أسرع وقت ممكن، وتأكيد سموه ترسيخ مبادئ «وثيقة الأخوة الإنسانية» في ظل هذه الظروف.

وقالت الصحيفة الإماراتية، إن الإنسانية أهم ما يميز تحركات القيادة الرشيدة، فالتحدي واحد، والخطر واحد، وسيتجاوزه العالم سريعاً في حال التعاون وبذل أقصى الجهود الممكنة لرفع مستوى التنسيق للوصول إلى علاج أو لقاح للفيروس، وتقديم دعم للدول لتعزيز صمودها في وجه هذا الوباء العالمي.

وأوضحت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أنه في هذه الظروف الدقيقة والحرجة فإن الإمارات مستمرة في رسالتها الإنسانية العالمية وتحركاتها المباركة، في الوقت الذي تبذل فيه جهوداً اقتصادية وصحية لوقف الفيروس، واضعةً على أعلى سلم أولوياتها صحة المجتمع وأمنه الدوائي والغذائي.