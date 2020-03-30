جزر القمر تدين بشدة الهجمات الحوثية الإرهابية على المملكة





أدانت حكومة جمهورية القمر المتحدة، بشدة، الهجمات الإرهابية التي نفّذتها الميليشيا الحوثية تجاه مدينتَي الرياض وجيزان؛ ما تسبّب في سقوط شظايا على أحياء سكنية في مواقع متفرقة بعد تصدّي قوات الدفاع الجوي السعودي لهذه الهجمات.





وجدّدت الحكومة القمرية، في بيان اليوم، إدانتها واستنكارها استمرار هذه المسلسلات والاعتداءات الاستفزازية الخطرة ضد الاستقرار البشري، خاصة في الوقت الذي يواجه العالم حرباً صحية تتطلب التكاتف والتعاضد للخروج من هذا المأزق بشكل سريع.





هذا وتمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء السبت الماضي، من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية الإنقلابية المدعومة من إيران باتجاه العاصمة الرياض، نقلاً عن "العربية.نت".





ورفضت مليشيا الحوثي الانقلابية، يوم الخميس الماضي، الدعوة الأممية لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا، رغم ترحيب الحكومة اليمنية والتحالف العربي.





ودائما ما تنجح الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض الصواريخ الحوثية إيرانية الصنع، والتي تواصل جرائمها الإنسانية في اليمن.





وتعد جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، حركة سياسية دينية مسلحة تتخذ من صعدة شمال اليمن مركزا رئيسيا لها، عرفت إعلاميا باسم الحوثيين نسبة إلى مؤسسها بدر الدين الحوثي ويعد المرشد الديني للجماعة.





وتأسست الحركة عام 1992 نتيجة مايشعرون أنه تهميش وتمييز ضد الهاشميين من الحكومة اليمنية، عرف عن انتماء قادة الحركة وأعضائها إلى المذهب الزيدي، وبالرغم من أن الحركة تُقاد من قبل شخصيات هاشمية زيدية كاريزماتية وتستلهم وجودها من التراث الهاشمي الزيدي اليماني، فهي ليست تحدياً للحكومة اليمنية ولا مظهر محلي من مظاهر الهلال الشيعي العابر للقوميات.