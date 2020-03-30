الامارات تحدد آلية التعامل مع موظفي القطاع الخاص خلال فترة الاجراءات الاحترازية

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:43 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أصدرت وزارة الموارد البشرية وشؤون التوطين الإماراتية قراراً بشأن استقرار العمالة في القطاع الخاص خلال فترة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء القرار ليحدد 5 مراحل للتعامل مع الموظفين الوافدين أثناء فترة الإجراءات الاحترازية، أولها تطبيق نظام العمل عن بعد، ثانياً منح إجازة مدفوعة الأجر.

ويأتي في المرحلة الثالثة منحه إجازة بدون أجر، وفي المرحلة الرابعة خفض أجره بشكل مؤقت، وفي النهاية خفض أجره بشكل دائم.


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