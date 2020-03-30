الصين تتعهد بتعديل سياسات دعم الشركات الصغيرة لمواجهة تداعيات كورونا

قل التلفزيون الرسمي الصيني عن الرئيس شي جين بينغ قوله إن الحكومة ستعدل سياسات الدعم للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بشكل فوري حسب مقتضيات الوضع لحمايتها من تبعات فيروس كورونا.









وبحسب التقرير، ذكر شي أيضا يوم الأحد خلال زيارة لمصنع بمدينة نينغبو بإقليم تشيجيانغ شرق البلاد أن الشركات الصينية ينبغي أن تستأنف العمليات والإنتاج بنشاط حتى مع استمرار جهود مكافحة كورونا.