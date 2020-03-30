الصين تتعهد بتعديل سياسات دعم الشركات الصغيرة لمواجهة تداعيات كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
قل التلفزيون الرسمي الصيني عن الرئيس شي جين بينغ قوله إن الحكومة ستعدل سياسات الدعم للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بشكل فوري حسب مقتضيات الوضع لحمايتها من تبعات فيروس كورونا.


وبحسب التقرير، ذكر شي أيضا يوم الأحد خلال زيارة لمصنع بمدينة نينغبو بإقليم تشيجيانغ شرق البلاد أن الشركات الصينية ينبغي أن تستأنف العمليات والإنتاج بنشاط حتى مع استمرار جهود مكافحة كورونا.

الكلمات المفتاحية

مواجهه كورونا الصين الشركات الصغيرة الرئيس الصيني

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 12 ساعة

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرشح حارسين لتعويض شريف إكرامي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة بشأن رحيل جريزمان عن برشلونة

منذ 38 دقيقة

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث بعد ساعتين

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل عرض الأهلي لضم ظهير أيسر بيراميدز

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 23 ساعة

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ يوم

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من وزيرة الصناعة بشأن شركات المستلزمات الطبية

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

لحظة انفجار مروّع لمصنع في الصين.. هزّ الأرض وقتل العشرات

الرئيس الصيني: قادرون على هزيمة فيروس كورونا

"إير فرانس" تعلق رحلاتها إلى الصين حتى 15 مارس المقبل بسبب كورونا

الرئيس الصيني يعد بتقديم مساعدات للصناعات المتضررة من كورونا

الصين.. الرئيس يعلن تشييد "نظام متكامل لمكافحة الأوبئة"

الصين: يمكننا تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف رغم كورونا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:34 ص

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

09:56 ص

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

09:29 ص

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

08:42 ص

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

01:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا