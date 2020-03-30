تقرير.. الموسم الكروي قد يمتد لشهر أغسطس

فجرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم مفاجأة حول مصير الدوريات الأوروبية لهذا الموسم، والتي تم تجميدها بسبب كارثة كورونا.





وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية اليوم، أن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد يتجه لمد الموسم الكروي الحالي 2019/2020 حتى شهر أغسطس المقبل.





وقررت معظم الإتحادات المحلية في أوروبا تأجيل بطولات الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا، كما قرر الإتحاد الأوروبي تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية لمدة عام، لتقام العام القادم 2021.





وأضافت الصحيفة أن اليويفا يعمل على عدم تكبد الأندية لخسائر مالية، في حال تقرر إلغاء الموسم بشكل كامل.





وفب حالة إقرار هذا النظام بشكل رسمي، سيختتم الموسم الكروي في أوروبا بنهائي دوري أبطال أوروبا، في شهر أغسطس المقبل.





ونوهت الصحيفة، أن الموسم القادم يجب أن ينتهي في موعده المقرر في شهر مايو عام 2021، وبالتالي سيضطر الإتحاد الأوروبي لتقليص التوقفات الدولية، لإفساح المجال لإقامة مباريات الدوري بشكل مضغوط.