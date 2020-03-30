"النقد الدولي": تقديرات بتباطؤ النمو بالكويت إلى 0.7%

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر

قال صندوق النقد الدولي إن التقديرات تفيد بتباطؤ النمو الاقتصادي الإجمالي للكويت إلى 0.7% في 2019 من 1.2% في 2018.


وأضاف الصندوق في تقرير أن تحدي خفض الاعتماد على النفط الذي يواجه البلد الخليجي المنتج للخام، والذي يمتلك مصدات مالية كبيرة ومستوى دين منخفض، "أصبح أكثر إلحاحا".

وتابع قائلا إنه ينبغي على الكويت لتعزيز إيراداتها العمل على فرض ضريبة القيمة المضافة، من بين إجراءات أخرى.

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