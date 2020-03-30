كانيكا كابور لا تستجيب للعلاج ضد فيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:06 م
كانيكا كابور
كانيكا كابور
وكالات

أصيبت نجمة الغناء الهندية، كانيكا كابور، بفيروس كورونا المستجد "كوفيدـ19"، خلال الآونة الأخيرة، لكنها لم تتماثل للشفاء بشكل تام رغم خضوعها لعلاج مكثف.

iframe وبحسب ما نقله موقع سكاي نيوز عربية عن "تايمز أوف إينديا" فإن كابور أجرت 4 اختبارات على الفيروس منذ إصابتها، وظلت النتيجة إيجابية في كل مرة.

ويخشى أقارب النجمة الهندية، 41 سنة، ألا يكون جسمها مستجيباً للعلاج ضد فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 1000 شخص في الهند، وأودى بحياة 25 شخصاً.

ونقل "تايمز أوف إينديا" عن أحد أقارب النجمة، "إننا قلقون إزاء نتائج الاختبار. يبدو أن كانيكا لا تستجيب للعلاج. وبما أننا تحت إجراءات إغلاق، لا يمكن أن ننقلها جواً إلى الخارج حتى تتلقى رعاية أفضل".

وأضاف القريب الذي لم يجر ذكر اسمه "كل ما نستطيع القيام به في الوقت الحالي هو أن ندعوا لها بالتماثل للشفاء".

في غضون ذلك، يقول مستشفى "SGPGIMS" الذي ترقد فيه النجمة في ولاية أوتار بلاديش، شمالي البلاد، إن كابور في وضع صحي مستقر حتى الآن.

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