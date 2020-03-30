الأسهم اليابانية تتراجع بفعل مخاوف عزل طوكيو

تراجعت الأسهم اليابانية الاثنين 30 مارس إثر تفاقم تفشي فيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع وفرض أو تشديد إجراءات العزل في المزيد من الدول مما أثار مخاوف من أن طوكيو قد تبدأ أول عزل لها على الإطلاق.









ونزل المؤشر Nikkei القياسي 1.6% إلى 19084.97 نقطة بعد تحقيق مكاسب 3.9% يوم الجمعة.









وتعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم السبت باتخاذ مجموعة من الخطوات التي لم يسبق لها مثيل، وقال إن البلاد على وشك إعلان حالة طوارئ وطنية مع تصاعد حالات العدوى.

وهبط المؤشر Topix الأوسع نطاقا 1.6% إلى 1435.54 نقطة.



