فيفي عبده تسخر من رئيس كوريا الشمالية

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سخرت الفنانة فيفي عبده، من رئيس كوريا الشمالية الذي يقوم بقتل المصابين بفيروس كورونا، من خلال مشاركة جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الفيديو خلال مقطع الفيديو بالحجاب.



وعلقت فيفي، على مقطع الفيديو قائلة:"يا صباح التفاؤل ربنا يكرمنا ويبعد الغمة عننا قولوا آمين يا رب العالمين يا رب بحبك".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الحجاب حلو عليكي قوي" واضاف آخر"بسم الله ماشاءالله قمر بالحجاب"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"دمك عسل يا فوفه".





يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده، مسلسل"مملكة الغجر"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة حورية فرغلي وأحمد كراراه.