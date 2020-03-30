فيفي عبده تسخر من رئيس كوريا الشمالية

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
رشا عادل
سخرت الفنانة فيفي عبده، من رئيس كوريا الشمالية الذي يقوم بقتل المصابين بفيروس كورونا، من خلال مشاركة جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الفيديو خلال مقطع الفيديو بالحجاب.

وعلقت فيفي، على مقطع الفيديو قائلة:"يا صباح التفاؤل ربنا يكرمنا ويبعد الغمة عننا قولوا آمين يا رب العالمين يا رب بحبك".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الحجاب حلو عليكي قوي" واضاف آخر"بسم الله ماشاءالله قمر بالحجاب"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"دمك عسل يا فوفه".


يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده، مسلسل"مملكة الغجر"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة حورية فرغلي وأحمد كراراه.

الكلمات المفتاحية

مصابين كورونا بفيروس

أخبار تهمك

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ يوم

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من وزيرة الصناعة بشأن شركات المستلزمات الطبية

منذ حوالي 3 ساعات

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ أقل من ساعتين

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرشح حارسين لتعويض شريف إكرامي

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل عرض الأهلي لضم ظهير أيسر بيراميدز

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 23 ساعة

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث بعد ساعتين

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن رحيل جريزمان عن برشلونة

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

فيفي عبده تشارك جمهورها كواليس تصوير أحدث "فوتوسيشن"

بـ"الملاية اللف".. فيفي عبده تغازل جمهورها بصورة جديدة (صورة)

منة جلال ترتدي بدلة العزل خوفا من كورونا

بطريقة كوميدية.. مصطفى خاطر ينصح متابعيه بالبقاء في المنزل

بعد أزمة كورونا.. هنادي مهنى تدخل عالم tik tok

من داخل الحمام.. ميس حمدان تغني "مسكتلوش"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:34 ص

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

09:56 ص

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

09:29 ص

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

08:42 ص

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

01:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا