حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

نقلت بوابة medRxiv الطبية المتخصصة، عن علماء صينيون في جامعة هونج كونج، حسموا الجدل حول درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا.

وكشف العلماء الصينيون، أن فيروس كورونا التاجي يبقى مستقرا للغاية لفترة طويلة عند درجة حرارة تبلغ حوالي أربع درجات بغياب أي تطهير له.

وأشار العلماء الصينيون، إلى أن نشاط فيروس كورونا لا يبدأ في الانخفاض إلا بعد 14 يوما، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

وأكد العلماء، أن فيروس السارس CoV-2، في نفس الوقت لا يتحمل درجات الحرارة المرتفعة ويتم إتلافه عند 70 درجة مئوية في غضون خمس دقائق.

وكان العلماء الصينيون، قد اكتشفوا أيضا المدة التي يمكن أن يظل فيها الفيروس التاجي صامدا على سطح الأجسام المختلفة. فهو يبقى على الورق لمدة ثلاث ساعات، وعلى الملابس والخشب المعالج يستمر لمدة يومين، وعلى الزجاج يعيش حتى أربعة أيام، وعلى البلاستيك حتى 7 أيام.

ولاحظ العلماء أن الفيروس يمكن أن يستقر على السطح الخارجي للأقنعة الطبية لمدة تصل إلى سبعة أيام، ودعوا إلى تطهيرها الشامل والكامل.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.