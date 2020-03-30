عن الفيل الأزرق 2.. أحمد حافظ مونتير العام في تقرير B&R للأعمال الإبداعية المتميزة بالشرق الأوسط

أعلنت مؤسسة B&R عن اختيارها المونتير المصري أحمد حافظ للقب مونتير العام في تقرير B&R لعام 2019، وهو تقرير تصدره المؤسسة لتكريم أصحاب الأعمال الإبداعية المتميزة، ويأتي هذا بعد فوز حافظ في نفس العام بجائزتين عن مونتاج فيلم الفيل الأزرق 2 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية والجمعية المصرية لكتّاب ونقاد السينما.

B&R هو تقرير سنوي يتم من خلاله تقييم المواهب الإبداعية المتميزة والتي تساهم في تشكيل صناعة التسويق والاتصالات، تقوم بتقديمهBWR، وهي مؤسسة مستقلة انطلقت في 2017 وتهدف إلى دعم وتعزيز المواهب الإبداعية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال منصتها التي تعد بمثابة حلقة الوصل بين هذه المواهب وذوي الخبرة في مجالات الفن المختلفة.

أحمد حافظ مونتير مصري صاحب مسيرة فنية حافلة بالأعمال والجوائز الدولية والمحلية، أبرزها فيلم الفيل الأزرق 2 والذي نال عنه جائزة أفضل مونتاج ضمن فعاليات الدورة الـ 46 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، ومن الجمعية المصرية لكتّاب ونقاد السينما. ويعد الفيل الأزرق 2واحد من أنجح الأفلام المصرية على الإطلاق، حيث تجاوزت إيراداته 104 مليون جنيه ليعتلي قمة الإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

ومن أعمال حافظ التي لاقت نجاحاً دولياً فيلم اشتباك الذي افتتح مسابقة نظرة ما بالدورة الـ69 من مهرجان كان السينمائي الدولي، ونال عنه حافظ 3 جوائز من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، جمعية الفيلم والمهرجان القومي للسينما المصرية، كما قام بمونتاج الفيلم الأردني التركي مسافر: حلب -إسطنبول ونال عنه جائزة أفضل مونتاج من مهرجان البوسفور السينمائي الدولي في إسطنبول. وكذلك فيلم الأصليين الذي نال عنه 4 جوائز مختلفة.

أحدث أعمال حافظ هو مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة، وهو أول عمل مصري من الإنتاجات الأصلية على منصة شاهد.نت للمشاهدة حسب الطلب. ويتعاون أحمد حافظ حالياً مع المخرج عمرو سلامة في مسلسل ما وراء الطبيعة المأخوذ عن سلسلة القصص الناجحة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وهو أول الإنتاجات الأصلية لمنصة نتفلكس في مصر، كما يعمل أيضاً على مونتاج فيلم العارف: عودة يونس للمخرج أحمد علاء الديب والنجم أحمد عز.