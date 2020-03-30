مابين الصلاة والأعمال المنزلية.. أمل رزق تروي لـ"الفجر الفني" تفاصيل يومها خلال فترة الحظر

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:53 م
أمل رزق
أمل رزق
نور طلعت

يعيش الملايين هذه الفترة أسوأ حالة لما تسببه فيروس"كورونا" من خسائر فادحة لم تكن تخطر على بال أحدًا يومًا ما.

 

وعلى سبيل الإجراءات الاحترازية فرضت مصر والبلاد العربية والأجنبية حظر التجوال، للحد من انتشار مرض"كورونا" وتحقيق أقل الخسائر الممكنة الناتجة عنه، ومن هنا بدأت تسير أنشطة الفنانين في اتجاه آخر ومختلف لقضاء وقت فراغهم أثناء تطبيق الحظر.

 

وكشفت الفنانة أمل رزق، لـ"الفجر الفني" عن كيفية قضاء وقت الفراغ خلال فترة حظر التجوال، قائلة: "أنام عقب صلاتي لصلاة الفجر، ثم أستيقظ وأصلي الظهر، لأستعد لتحضير وجبة الغذاء، وأنظف وأقوم بكل الأعمال المنزلية بنفسي".

 

واستكملت، قائلة: "نشاهد التليفزيون، ونمارس جميعًا الرياضة يوميًا لمدة نصف ساعة".

 

واختتمت حديثها قائلة: "لايوجد لدي وقت فراغ لأمل من الجلوس في المنزل، فأقضي حظر التجوال مابين الصلاة والطبخ ونظافة المنزل والجلوس مع العائلة وممارسة الرياضة".

 

وتوجهت أمل خلال الفجر الفني بنصيحة لكل متابعيها وجمهورها بأن يلتزموا بالبقاء في المنازل، وإتباع نصائح الدولة للتخلص من هذا الوباء العالمي، متمنيه من الله أن تنتهي مأساة فيروس كورونا، ويحفظ جميع الشعوب، وتعود الأوضاع كما كانت.


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