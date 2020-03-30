إندونيسيا تسجل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:02 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الاثنين، تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1285، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق سجلت السلطات الصحية في إندونيسيا، أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر زيادة يومية في عدد الحالات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

 

وقد ارتفع عدد المصابين بكورونا بواقع 106 أشخاص في ماليزيا و90 شخصا في الفلبين خلال آخر 24 ساعة. فوصل إجمالي المصابين في ماليزيا 1624 حالة مع تسجيل 15 حالة وفاة، أما في الفلبين فقد وصل 552 مصابا.

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

 

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

 

 

 

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