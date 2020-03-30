التحقيقات تكشف سبب حريق شقة سكنية بالعجوزة

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:53 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة نشوب حريق بداخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة وكشفت التحقيقات، أن الحريق نتيجة لماس كهربائي ولم يسفر عن وقوع أي إصابات، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وانتدبت النيابة، في وقت سابق، الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة، وتم الدفع ب 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.

وفي سياق أخر، أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، انتداب الأدلة الجنائية، لبيان أسباب نشوب حريق داخل مخزن بمنطقة الوراق، والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها وبذلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، جهود مكثفة للسيطرة على الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد نشوب حريق داخل مخزن بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتم تكثيف الجهود لمحاصرة النيران وإخماد الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

وفي سياق آخر، تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في حادث اصطدام تريلا بسيارات متوقفة، أعلى الطريق الدائري، بمنطقة الطف، خلال فترة الحظر، ما أسفر عن مصرع وإصابة ٣٠ شخصًا.

واستمعت النيابة، لأقوال السائق المتسبب في الواقعة، الذي أكد أنه على علم بفترة الحظر، وكان يظن أن الطريق خاليًا من المارة حيث قاد السيارة بسرعة كبيرة، ووجد كمينًا على الطريق لفحص السيارات، وأثناء قربه للكمين لم يعلم انتظار بعض السيارات، فواصل القيادة بسرعة، وعندما شاهد السيارات حاول التوقف ولكن عجلة القيادة اختلت من يده، ما دفعه للاصطدام بالسيارات المتوقفة

وانتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة، لمعاينة موقع اصطدام "تريلا" بـ١٤ سيارة متوقفة أعلى الطريق الإقليمي، بمنطقة الصف خلال فترة الحظر، ما أسفر عنه مصرع ١٨ شخصًا وإصابة ١٢ آخرين.

واستعلمت النيابة، عن حالة المصابين تمهيدًا لسؤالهم، حول الحادث، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شقة سكنية بوابة الفجر النيابة العامة الفجر العجوزة

أخبار تهمك

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للشئون الصحية يوجه رسالة عاجلة للشعب المصري

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ يوم

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 16 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ يوم

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب كورونا.. نتنياهو يقرر الدخول الفوري في حجر صحي

منذ أقل من نصف ساعة

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 13 ساعة

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 5 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

قرار عاجل من وزيرة الصناعة بشأن شركات المستلزمات الطبية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ندب الأدلة الجنائية لفحص حريق شقة في مصر القديمة

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق شقة في 15 مايو

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالجيزة

النيابة تحقق في واقعة نشوب حريق شقة بالطالبية

دفن جثة أب وأطفاله الـ٣ المختنقين في حريق شقة فيصل

النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي حول حريق وسط البلد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:12 م

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

11:34 ص

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

10:55 ص

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

09:29 ص

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

09:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا