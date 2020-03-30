شاهد.. ممثل الصحة العالمية يوجه نصيحة إلى المصريين

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن هناك 609 حالة إصابة و40 حالة وفاة و182 تحولت نتائجهم من إيجابية لسلبية بينهم 132 تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفى، متوجهًا بالشكر للأطقم الطبية في مصر على جهودهم لمكافحة هذه الجائحة، وما يبذلونه من جهد لإنقاذ الأرواح تحت قيادة حكيمة من وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد. 

وأضاف "جبور"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أننا نحتاج لالتزام من الحكومة والقطاع الصحي والمجتمعات على حد سواء لمكافحة هذه الجائحة، وهذا يتطلب أعلى قدر من التنسيق والتعاون على مستوى الحكومة وبين الشعب والدولة، مشددًا على ضرورة الا ندع الخوف يتغلب علينا في معركتنا مع هذا الفيروس، وأن نستفاد من تجارب الدول التي انتشر بها الفيروس ونساعد في تقليل الانتشار المجتمعي للفيروس.

ووجه ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، رسالة للشعب المصري أن يلتزم كل شخص منزله حتى لا نضغط على النظام الصحي، وأن يتبعوا جميع أساليب الوقاية للحد من انتشار كورونا.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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