"نهضة مصر" تشارك بهية في مبادرة "21 يوم" دعمًا لمحاربات السرطان

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:55 م
نهضة مصر
نهضة مصر
أحمد رمضان متولي

قامت دار نهضة مصر للنشر بالمشاركة في مبادرة 21 يوم التي قامت بتدشينها مؤسسة بهية للكشف المبكر وعلاج السرطان بالمجان بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار سعيها الدائم للمشاركة في دعم المبادرات الإنسانية التي تخفف المعاناة عن المرضى والمصابين من أسرنا وتساهم في تنمية المجتمع صحياً وثقافياً.

 

وتسعى هذه المبادرة من خلال التبرعات المادية لخفض مدة انتظار المرضى من النساء من 45 يوما إلى 21 يوما حيث أن طول مدة الإنتظار تؤثر بالسلب على الحالة الصحية والنفسية لمحاربات السرطان.

 

تعقيباً على هذه المشاركة أعربت رئيس مجلس إدارة نهضة مصر داليا ابراهيم عن سعادتها بالمشاركة في واحدة من أهم المبادرات الإنسانية في عام 2020 التي تعنى بصحة المرأة التي تعد ركناً أساسياً من أركان المجتمع.وأضافت داليا ابراهيم قائلة : " قوائم الانتظار حتى الآن تصل إلى حوالي  5300 حالة لذلك فسوف تستفيد من هذه المبادرة أكثر من 5 آلاف أم وسيدة مصرية مما يبعث رسالة دعم قوية تحمل الأمل لعشرات الأسر المصرية من أسر السيدات الموجودات على قوائم الإنتظار كما أن من شأنها تشجيع باقي المؤسسات وأفراد المجتمع على دعم الأمهات للحصول على الكشف المبكر. "

 

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها نهضة مصر للنشر بالتعاون مع مؤسسة بهية فقد قامت الشركة العام الماضى بانشاء وتجهيز غرفة فى وحدة الماموجرام بالمستشفى.

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