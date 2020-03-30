عاجل.. الموت يفجع الفنانة هند عبدالحليم

أعلنت الفنانة هند عبد الحليم، وفاة عمتها نادية عبد الحليم الطيار، من خلال نشر صورة مكتوب عليها إن لله وإنا إليه راجعون، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت هند، على الصورة قائلة: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون توفت إلى رحمة الله عمتي نادية عبدالحليم الطيار نرجو الدعاء لها بالمغفرة والرحمة".

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم، مسلسل "حكايات بنات الجزء 4"، الذي يعرض حاليًا على احدى القنوات الفضائية، وشارك في بطولته الفنانة اسماء جلال وتامر هشام وميرنا نور الدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي.