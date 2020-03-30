هيدي كرم تنضم لـ "تيك توك" وترقص على مهرجان "عود البطل"

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
انضم عدد من النجوم لـ تطبيق "تيك توك" خلال الأيام الماضية، لشغل أوقاتهم في العزل المنزلي الذي تفرضه الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وانضمت مؤخرا الفنانة هيدي كرم. 

ونشرت هيدي أول فيديو لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وظهرت فيه وهي ترقص علي مهرجان "عود البطل" لحسن شاكوش وعمر كمال، بصحبة شقيقتها، وعلقت علي الفيديو قائلة:"أول فيديو علي تيك توك.. كارثة".

من ناحية أخرى احتفلت الفنانة هيدي كرم منذ عدة أيام بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى "مايان"، بمجموعة صور من طفولتهما، معلقة عليها عبر حسابها الشخصي على انستجرام: "عيد ميلاد سعيد لأختي الصغيرة اللطيفة أتمنى أن تحقق كل ما تريده وتستحقه.. أتمنى أن تعيشي بسلام وفرح كل يوم بحياتك وتصلى دائمًا إلى أهدافك.. بارك الله فيكي حبيبتي وبارك حبك.. أحبك بلا نهاية.. يا أحلى واحدة جابها برج الحوت".

"و تدور أحداث "كلبش 3" حيث يتقدم "سليم الأنصاري" باستقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء "جلال خطاب"، ولكن الأخير يعترض بشدة على هذا الطلب، وفي نهاية الأمر وبعد إلحاح يرضخ لطلب الاستقالة، ويتجه "سليم" بعد ذلك لتأسيس شركة أمن، ويشاركه "أكرم صفوان"، لكن فيما بعد تظهر بعض الخلافات بينهما، تتحول إلى عداوة وصراعات.

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بهذه الصورة احتفلت هيدي كرم بعيد ميلاد شقيقتها

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