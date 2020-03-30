أول رد من "النقل" على فيديوهات تكدس الركاب بقطار "القاهرة - الزقازيق"

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
قال محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل: إن فيديوهات تكدس وإزدحام الركاب داخل قطار 944 القاهرة- الزقازيق، جعلت وزير النقل المهندس كامل الوزير، يوجه على الفور قيادات هيئة السكك الحديدية بتشغيل قطار مميزًا باكرًا، من الزقازيق للقاهرة خلف هذا القطار لتخفيف الزحام. 

وأضاف عز في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن السكة الحديد ستقوم بالإعلان عن تشغيل عددًا من القطارات الإضافية لتسهيل حركة نقل الركاب، وتجنب وجود إزدحام للركاب داخل القطارات خلال هذه الفترة.

كان عددًا من المواطنين تداولوا فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر أحد عربات قطار خلال رحلته اليوم بها تكدس للركاب، وعلق عليه أحد المواطنين بتاريخ اليوم 30 مارس 2020، ويرسل رسالة بأن القطارات لازالت تسير بدرجة من التكدس والإزدحام. 

وانفعل وزير النقل المهندس كامل الوزير على الإعلامي وائل الإبراشي بسبب حديث الأخير عن تكدس المواطنين داخل المترو، بما يضر الإجراءات الاحترازية ضد "كورونا".

وقال "الوزير"، خلال مداخلة مع "الإبراشي" ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية " الأولى"، مساء أمس الأحد قائلًا: "مفيش زحام، وأنت ما شفتش المترو عامل إيه النهاردة، والفيديو المتداول من الأربعاء الماضي، ميصحش كدا".

وقام وزير النقل بإنهاء المداخلة قائلًا: "أنا بشكرك على مجهودك، وأنت إعلام محترم، ومتشكر جدًا، وقام بإنهاء المكالمة.

ووجه الإعلامي وائل الإبراشي رسالة لوزير النقل كامل الوزير، بعد انسحابه قائلاً: "أتمنى أن وزير النقل يهزمنا غدًا ويضربنا بالقاضية وما يبقاش في زحام، طب لو بقى في زحام غدًا هيكون موقفك إيه، الناس هتقول إيه".

ولفت إلى أنه إذا لم يحدث زحام بالمترو غدَا سيعترف بأنه أخطأ في حديثه من الزحام داخل المترو، لافتًا إلى أن البعض تصور بأن خلافه "الوزير" شخصي، وهذا ليس صحيحًا، معقبًا:" دا بلدياتي".

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