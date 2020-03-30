الصحة العالمية: مصر توفر العناية للاجئين المصابين بكورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن هناك تعاون وثيق وقريب بين منظمة الصحة العالمية والحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان، وهناك توفير دعم فني وتقني بتوفير أحدث الإرشادات لكافة مكونات برنامج الاستجابة لفيروس كورونا المستجد، ويشمل ذلك الفحص والترصد والعلاج ومكافحة العدوى، مشددًا على أن المنظمة مستمرة في دعمها للحكومة المصرية للتأكد من عدم الانزلاق لانتشار مجتمعي واسع لفيروس كورونا.

وأضاف "جبور"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن الحكومة المصرية منذ فترة وبتطبيق المبادرات الرئاسية كانت تتعامل مع اللاجئين كجزء من المجتمع المصري بتوفير كافة الخدمات الصحية والعلاج مجانًا لهم.

وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن إجراءات الحكومة المصرية بالنسبة للاجئين المصابين بفيروس كورونا لن تختلف عن المبادرات السابقة بتوفير كافة الدعم الصحي للاجئين خلال فترة انتشار الفيروس، وهناك تنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للاجئين لتوفير كافة الدعم المطلوب من الحكومة المصرية لهذه الشريحة في مصر. 

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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