رسالة مؤثرة لـ إيناس عزالدين من داخل المستشفى بعد إصابتها بالـ"كورونا": "بعت عفش بيتي ودائما ربنا معايا"

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:06 م
إيناس عز الدين
إيناس عز الدين
هبة أحمد

نشرت الفنانة إيناس عزالدين، مقطع فيديو جديد لها من داخل مستشفى الحميات بعدما تم نقلها هناك بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

ووجهت إيناس عز الدين خلال الفيديو رسالة لمحبيها تطمئنهم فيها على حالتها النفسية، وأوضحت خلالها أنها سعيدة كثيرًا بكل الرسائل والدعوات التي وصلتها، مشيرة إلى أنها تحاول الرد على جميع الرسائل الإيجابية التي تصل إليها، لأنها تساهم في تحسين حالتها النفسية.

 

وكشفت إيناس عز الدين أنها مؤمنة كثيرًا بابتلاء الله لها بذلك المرض لأن الله لو لم يعلم أنها ستتحمل ذلك لما كتبه لها، لافته إلى أنها عانت كثيرًا في حياتها، وشعرت بالظلم، وأنها باتت ليالي كثيرة جائعة، وأنها لجأت إلى بيع بعض الأثاث التي تمتلكه، ودائمًا كانت تجد الله بجوارها، ويخرجها من تلك الأزمات.

 

كما وجهت رسالة لمشككين فى مرضها وأنها لجأت لهذه الخطوة بهدف الشهرة،حيث قالت :"اللي بيتكلم إني بعمل شو، شايفين الشو شعري منكوش، ومستشفى، هو المرض والتعب في شو، لو عاوزة شو كنت عملت فيديو لطيف على التيك توك واعمل شعري حتي عشان أعجب الناس، هم يبكي وهم يضحك".

كما وجهت إيناس عز الدين الشكر لوزارة الصحة والدكتور خالد مجاهد الذي فور مكالمته لها أسرع بإحضار سيارة الإسعاف، موضحة أن سيارة الإسعاف أتت بعد نصف ساعة وأنها غادرت منزلها وهي واقفة على قدميها، ليس كما ادعى البعض بأنها تسببت في إزعاج منطقو الحدائق كلها، مازحة :" صحيت الحدائق كلها ليه زئير أسد، ربنا يهديكوا"، لافتة أن تلك الأمور لا يجوز فيها "الفتي" والادعاءات الكاذبة.

أخبار تهمك

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ يوم

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب كورونا.. نتنياهو يقرر الدخول الفوري في حجر صحي

منذ أقل من نصف ساعة

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للشئون الصحية يوجه رسالة عاجلة للشعب المصري

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 16 ساعة

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من وزيرة الصناعة بشأن شركات المستلزمات الطبية

منذ حوالي 4 ساعات

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

منذ حوالي 4 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:12 م

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

11:34 ص

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

10:55 ص

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

09:29 ص

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

09:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية