رسالة مؤثرة لـ إيناس عزالدين من داخل المستشفى بعد إصابتها بالـ"كورونا": "بعت عفش بيتي ودائما ربنا معايا"

نشرت الفنانة إيناس عزالدين، مقطع فيديو جديد لها من داخل مستشفى الحميات بعدما تم نقلها هناك بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ووجهت إيناس عز الدين خلال الفيديو رسالة لمحبيها تطمئنهم فيها على حالتها النفسية، وأوضحت خلالها أنها سعيدة كثيرًا بكل الرسائل والدعوات التي وصلتها، مشيرة إلى أنها تحاول الرد على جميع الرسائل الإيجابية التي تصل إليها، لأنها تساهم في تحسين حالتها النفسية.

وكشفت إيناس عز الدين أنها مؤمنة كثيرًا بابتلاء الله لها بذلك المرض لأن الله لو لم يعلم أنها ستتحمل ذلك لما كتبه لها، لافته إلى أنها عانت كثيرًا في حياتها، وشعرت بالظلم، وأنها باتت ليالي كثيرة جائعة، وأنها لجأت إلى بيع بعض الأثاث التي تمتلكه، ودائمًا كانت تجد الله بجوارها، ويخرجها من تلك الأزمات.

كما وجهت رسالة لمشككين فى مرضها وأنها لجأت لهذه الخطوة بهدف الشهرة،حيث قالت :"اللي بيتكلم إني بعمل شو، شايفين الشو شعري منكوش، ومستشفى، هو المرض والتعب في شو، لو عاوزة شو كنت عملت فيديو لطيف على التيك توك واعمل شعري حتي عشان أعجب الناس، هم يبكي وهم يضحك".

كما وجهت إيناس عز الدين الشكر لوزارة الصحة والدكتور خالد مجاهد الذي فور مكالمته لها أسرع بإحضار سيارة الإسعاف، موضحة أن سيارة الإسعاف أتت بعد نصف ساعة وأنها غادرت منزلها وهي واقفة على قدميها، ليس كما ادعى البعض بأنها تسببت في إزعاج منطقو الحدائق كلها، مازحة :" صحيت الحدائق كلها ليه زئير أسد، ربنا يهديكوا"، لافتة أن تلك الأمور لا يجوز فيها "الفتي" والادعاءات الكاذبة.