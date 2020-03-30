اتحاد مصارف الكويت: البنوك قادرة على التكيف مع الأزمة

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
قال اتحاد مصارف الكويت اليوم الاثنين إن البنوك الكويتية قادرة على التكيف مع الأزمة الناشئة عن تفشي فيروس كورونا وتستطيع النمو وتحقيق أرباح في أوقات الأزمات.


وقال الاتحاد في بيان صحفي إن "تاريخ القطاع المصرفي الكويتي في التعامل مع الأزمات على مدار العقود الماضية يبرهن على قدرته في تجاوز تداعيات هذه الأزمات".


وذكّر البيان بتجاوز مصارف الكويت للأزمة المالية العالمية في عام 2008 والانعكاسات السلبية لانخفاض أسعار النفط التي بدأت منذ عام 2014.


وقال إن البنوك المحلية أثبتت "قدرة فائقة على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح في ظل السياسات الاستباقية الحصيفة لبنك الكويت المركزي وفي إطار متوازن من تعليماته التحوطية التنظيمية والرقابية". 


وأكد الاتحاد أن البنوك المحلية لديها من الكوادر الفنية وتتمتع بالقوة والمتانة والمستويات العالية من مؤشرات السلامة المالية التي تؤهلها لامتصاص الصدمات والتعامل مع هذه الأزمة والظروف الاستثنائية ومواجهة مختلف التحديات.

أخبار تهمك

بسبب كورونا.. نتنياهو يقرر الدخول الفوري في حجر صحي

منذ أقل من نصف ساعة

مستشار الرئيس للشئون الصحية يوجه رسالة عاجلة للشعب المصري

منذ أقل من ساعتين

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ يوم

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ يوم

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 13 ساعة

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من وزيرة الصناعة بشأن شركات المستلزمات الطبية

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:12 م

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

11:34 ص

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

10:55 ص

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

09:29 ص

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

09:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية