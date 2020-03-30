تغير اسم مسلسل أكرم حسني وأحمد فهمي من "تيمون وبومبا" لـ "رجالة البيت"

يشارك النجمين أكرم حسني وأحمد فهمي، في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "تيمون وبومبا" وقرر صناع العمل تغير اسمه لـ يكون "رجالة البيت"، حيث استأنف أبطال المسلسل تصوير مشاهدهم الداخلية للانتهاء منها قبل حلول شهر رمضان.

وتدور أحداث مسلسل "رجالة البيت" في حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسي في الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار على اسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.

وخلال السنوات القليلة الماضية استطاع أحمد فهمى وأكرم حسنى تقديم ثنائي ناجح سواء في العديد من الأعمال بالدراما أو السينما حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدي" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعدها تعاونا في مسلسل "ريح المدام"، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى في فيلم "الكويسين" وأيضًا مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضًا ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم في مسلسله "الوصية".

وخاض أحمد فهمي السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات" إخراج أحمد الجندي، وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" وعدد من ضيوف الشرف، أما اكرم حسنى فغاب عن الدراما في رمضان الماضي بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "الوصية" تأليف أيمن وتار، ومصطفى حلي، وإخراج خالد الحلفاوي، وشارك في بطولته أحمد أمين، وريم مصطفى، وبيومي فؤاد وعارفة عبد الرسول وعدد من ضيوف الشرف خلال الحلقات.